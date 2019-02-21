Свитолина обыгграла испанку Наварро и вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубаи

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships в котором украинка Элина Свитолина обыграла испанку Карлу Суарес Наварро.

Матч завершился легкой победой украинки со счетом 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 1 час и 18 минут.

За это время украинка выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, и выиграла 68 из 115 розыгрышей мяча.

В полуфинале украинка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Матч состоится в пятницу, 22 февраля.