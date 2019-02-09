Сборная Украины проиграла Польше в матче Кубка Федерации

Дуэт Костюк и Козлова уступил в решайющем тай-брейке.

В Залена-Гура (Польша) завершился матч за 3-е место турнира Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, в котором сборная Польши обыграла команду Украины.

В решающей парной игре украинки Марта Костюк и Екатерина Козлова уступили польскому дуэту Алисия Росольска и Ига Святек со счетом 1:6, 6:1, 6:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

За это время соперницы успели ошарашить друг друга молниеносными выигрышами партий, а затем был полный напряжения и драматизма третий сет. Украинки проигрывали по ходу решающей партии 2:5, потом выигрывали 6:5, но соперницы сумели выровнять игру и в решающем гейме - на тай-брейке - поставить победную точку, 7:5.

Таким образом, сборная Украины заняла итоговое 4-е место в турнире 7 команд,

В финале соревнований в Польше, в борьбе за 1-е место и право подняться в высший дивизион сегодня позже сыграют команды России и Швеции.