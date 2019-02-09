Украинка Козлова проиграла первый поединок матча Кубка Федерации против Польши
13:22, 09 февраля 2019Другое
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Екатерина уступила Магдалене Френх в трех партиях.
Катерина Козлова проиграла Магдалене Френх в поединке в рамках Кубка Федерации / btu.org.ua
В Зелена Гура (Польша) в субботу проходит матча за 3-4 места регионального турнира Первой группы Евро-Африканской зоны Польша - Украина, в рамках которого Екатерина Козлова проиграла первый поединок.
Украинка уступила Магдалене Френх в трех партиях со счетом 6:3, 5:7, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч пролдолжался 2 часа и 1 минуту.
За это время украинка выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-поинтов.
Украинка выиграла 90 розыгрышей мячей против 95 - у соперницы.
Таким образом, общий счет матча стал 1:0 в пользу команды Польши.
Во второй одиночной игре дня Ига Святек будет соперничать с украинкой Даяной Ястремской.
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