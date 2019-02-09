Украинка Козлова проиграла первый поединок матча Кубка Федерации против Польши

Екатерина уступила Магдалене Френх в трех партиях.

В Зелена Гура (Польша) в субботу проходит матча за 3-4 места регионального турнира Первой группы Евро-Африканской зоны Польша - Украина, в рамках которого Екатерина Козлова проиграла первый поединок.

Украинка уступила Магдалене Френх в трех партиях со счетом 6:3, 5:7, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч пролдолжался 2 часа и 1 минуту.

За это время украинка выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-поинтов.

Украинка выиграла 90 розыгрышей мячей против 95 - у соперницы.

Таким образом, общий счет матча стал 1:0 в пользу команды Польши.

Во второй одиночной игре дня Ига Святек будет соперничать с украинкой Даяной Ястремской.