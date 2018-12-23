Лучшая среди украинок Пидгрушная финишировала 18-й в масс-старте на Кубке мира по биатлону в Чехии

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии.

В чешском Нове Место женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира по биатлону.

Победительницей гонки стала словачка Анастасия Кузьмина, которая на 12 секунд опередила свою соотечественницу Паулину Фиалкову. Третье место завоевала Анаис Шевалье из Франции. Лидеру общего зачета Доротеи Вирер на финише не хватило сил и она стала четвертой. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Среди украинок лучший результат у Елены Пидгрушной, которая с тремя промахами финишировала 18-й. 20-е место у Юлии Джимы.

Кубок мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. Женщины:

1. Анастасия Кузьмина, Словакия (1+0+0+1) 35:34,4

2. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0+1+1) +12,1

3. Анаис Шевалье, Франция (1+1+1+0) +13,3

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18. Елена Пидгрушная, Украина (1+0+1+1) +1:49,2

20. Юлия Джима, Украина (0+0+2+1) +1:57,2

23. Анастасия Меркушина, Украина (1+0+0+1) +2:04,3

24. Валя Семеренко, Украина (0+1+1+1) +2:30,0

29. Вита Семеренко, Украина (1+1+2+1) +4:01,8

Напомним, ранее прошел масс-старт у мужчин, по итогам которого украинец Дмитрий Пидручный занял 17-е место.

Следущий этап Кубка мира состоится немецком городе Оберхоф уже после Нового года.