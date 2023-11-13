В 2023 году город Белая Церковь снова будет принимать Кубок Украины по вольной борьбе.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ассоциации спортивной борьбы Киевской области Малхаз Папиашвили.

"Это важное событие в жизни нашего города и Национального спортивного сообщества в целом", – отметил Папиашвили.

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Он поблагодарил коллег со всей страны за доверие и подчеркнул, что Ассоциация спортивной борьбы Киевской области приложит все усилия для проведения соревнований на самом высоком уровне.

"Единство и взаимная поддержка – залог успеха. Украина доказала это всеми возможными способами.

И именно эти принципы позволяют украинскому спорту развиваться даже во времена войны. Спасибо ВСУ, волонтерам и всем-всем, благодаря кому это возможно!", – написал он.

Малхаз Папиашвили пожелал всем участникам и участницам вдохновения и наилучшей демонстрации результатов тяжелых тренировок. Отдельно он отметил спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года, пожелав эффективной подготовки.

Напомним, что благодаря местной Ассоциации спортивной борьбы Белая Церковь является одним из городов, который регулярно принимает соревнования национального уровня.

В октябре 2023 года в городе был проведен Открытый чемпионат Украины памяти выдающихся тренеров и в честь Героев и Защитников Украины. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов, а на торжественной части была отмечена профессиональная спортсменка Ирина Коляденко, которая будет представлять Украину на Олимпийских играх в 2024 году.

В декабре 2022 года в Белой Церкви был проведен Кубок Украины по вольной борьбе. В рамках спортивного мероприятия Малхаз Папиашвили предоставил 450 тысячь гривен на создание призового фонда для победителей и их тренеров.