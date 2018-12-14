Климентьев вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины по хоккею

Известный хоккеист будет помощником Андрея Срюбко в национальной команде.

Известный в недалеком прошлом хоккеист Сергей Климентьев будет работать в тренерском штабе национальной сборной команды Украины по хоккею.

43-летний специалист будет работать ассистентом главного тренера команды Андрея Срюбко, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Климентьев, который в качестве спортсмена принимал участие в 13 чемпионатах мира и Олимпийских Играх в составе национальной сборной Украины, свою тренерскую карьеру начал в сезоне 2013-2014 годов, когда работал ассистентом главного тренера в киевском «Соколе». После этого Сергей Владимирович работал тренером в ДЮСШ «Сокол-Киев», а в прошлом сезоне занимал должность тренера молодежной сборной команды Украины.

Интересно, что в предыдущем сезоне тренерский дуэт Срюбко – Климентьев находился во главе молодежной сборной команды Украины, которая на чемпионате мира в словенском Бледе заняла 4 место.