Футболист Динамо сообщил о будущем отцовстве, празднуя забитый гол (фото)
11:05, 08 июня 2020Футбол
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Карлос Де Пена посвятил гол в ворота "Александрии" своей второй половинке.
Де Пена помог Динамо разгромить Александрию / фото ФК Динамо Киев
Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена ждет пополнения в семье.
На 81-й минуте матча 25-го тура УПЛ с "Александрией" легионер киевлян отметился голом, который отпраздновал в характерном стиле. Футболист засунул в рот палец, а мяч - под футболку.
В прошлом году 28-летний футболист женился на девушке по имени Элайза Валеска.
instagram.com/carlosdepena
instagram.com/carlosdepena
"Динамо" в итоге одержало победу на "Олимпийском" с разгромным счетом 5:1.
УНИАН ранее сообщал о всех результатах 25-го тура Украинской Премьер-лиги.
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