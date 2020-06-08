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Футболист Динамо сообщил о будущем отцовстве, празднуя забитый гол (фото)

11:05, 08 июня 2020
Футбол
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Де Пена помог Динамо разгромить Александрию / фото ФК Динамо Киев

На 81-й минуте матча 25-го тура УПЛ с "Александрией" легионер киевлян отметился голом, который отпраздновал в характерном стиле. Футболист засунул в рот палец, а мяч - под футболку.

В прошлом году 28-летний футболист женился на девушке по имени Элайза Валеска.

instagram.com/carlosdepena
instagram.com/carlosdepena

"Динамо" в итоге одержало победу на "Олимпийском" с разгромным счетом 5:1.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

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