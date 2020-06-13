Динамо одержало волевую победу над Зарей в битве за второе место в УПЛ (видео)

Киевляне вышли на чистое второе место в таблице.

В центральном матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье принимала "Динамо". Киевляне одержали волевую победу со счетом 3:1.

Первая половина игры прошла с минимумом моментов и больше запомнилась решениями арбитра. Николай Балакин воспользовался помощью VAR, просматривая грубый подкат Томаша Кендзеры, но не стал удалять поляка, ограничившись желтой карточкой. В то же время эпизод, когда мяч попал в руку Дениса Попова в штрафной "Динамо", рефери проигнорировал.

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Начало второго тайма пришлось отложить из-за непогоды, а когда матч возобновился, "Заря" сумела выйти вперед. Артем Шабанов сбил в штрафной Александра Тымчика, а Владлен Юрченко уверенно реализовал пенальти.

Еще через пять минут Юрченко мог делать дубль, но "Динамо" спасла перекладина.

Переломить ход встречи "Динамо" удалось после проведенных замен. На 71-й минуте быструю атаку киевлян после паса Беньямина Вербича завершил Виталий Буяльский. Полузащитник "Динамо" отличился голом в третьем матче подряд.

Еще через четыре минуты киевляне вышли вперед - Владимир Шепелев выиграл борьбу у соперника и вывел Карлоса де Пену под углом на ворота. Уругваец реализовал свой шанс, переиграв голкипера.

Следом "Заря" осталась в меньшинстве - Ловро Цвек едва вышел на замену, как грубо сыграл против Сергея Сидорчука и получил красную карточку после просмотра VAR.

В компенсированное время Виктор Цыганков поставил точку в матче - полузащитник заработал штрафной и сам же его реализовал.

Киевлянам удалось обыграть луганчан впервые в сезоне. "Динамо" набрало 52 очка и вышло на чистое второе место в УПЛ. У "Зари" осталось 49 очков, луганчане идут третьими.

"Заря" - "Динамо" - 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пенальти) - Буяльский, 71, де Пена, 75, Цыганков, 90

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Абу-Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня (Цвек, 79), Кочергин, Юрченко (Лунев, 84), Громов, Хомченовский, Кабаев

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Попов, Сидорчук (Мохаммед, 84), Андриевский (де Пена, 61), Шепелев, Цитаишвили (Цыганков, 61), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Кендзера, 30, Михайличенко, 70, Попов, 77, Абу-Ханна, 90, Чеберко, 90

Удаление: Цвек, 84

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в стартовом матче 26-го тура "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью.

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