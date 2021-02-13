Претенденты на бронзу начинают борьбу во втором круге.

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" будет принимать "Десну". Матч пройдет на "Славутич Арене" в Запорожье.

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Начало встречи - в 14.00.

После первого круга "Заря" и "Десна" являются соседями по турнирной таблице и претендуют на третью строчку. Клуб из Чернигова на данный момент идет третьим, набрав 23 очка. У "Зари" - 20 очков и четвертое место, но еще есть матч в запасе.

В сезоне 2020-2021 "Заря" и "Десна" встречались уже два раза. Матч первого круга завершился победой черниговцев со счетом 3:1, а в 1/8 финала Кубка Украины победили уже луганчане - 1:0.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча. На победу луганского клуба дается коэффициент 2,20, на ничью - 3,50, на "Десну" - 3,20.

Напомним, перед возобновлением сезона "Заря" усилилась лучшим бомбардиром текущего чемпионата Шахабом Захеди.

УПЛ, 14-й тур

Заря - Десна

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

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Автор: Антон Дударь