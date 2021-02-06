"Заря" приобрела у "Олимпика" форварда Шахаба Захеди.

Луганская "Заря" договорилась с донецким "Олимпиком" о трансфере иранского нападающего Шахаба Захеди.

"Заря" не стала дожидаться окончания контракта Захеди и решила выкупить игрока уже в зимнее межсезонье.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии "Футбол NEWS" рассказал подробности трансфера, заявив, что "Заря" заплатит за игрока 360 тысяч долларов.

"Провели переговоры с президентом "Зари" Евгением Геллером. Несколько дней они шли, сложный переговорщик. Пришли к варианту, что "Заря" платит за трансфер Шахаба 360 тысяч долларов", - сказал Гельзин.

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Он также заявил, что у Шахаба было предложение от португальского клуба:

"Было предложение от "Риу Аве", тоже хороший клуб, который играет в Европе. Но Шахаб уже подписал предварительный контракт с "Зарей", поэтому мы не могли настаивать, чтобы он перешел в "Риу Аве". Он выбрал свой путь - футбольный клуб "Заря".

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Захеди перешел в "Олимпик" в августе 2019 года. До этого он был игроком иранских "Персеполиса" и "Машин Сази", а также исландского "Вестманнаэйяра" и корейского "Сувон Самсунг Блюуингс".

В текущем сезоне Захеди лидирует в гонке бомбардиров УПЛ после первого круга наряду с динамовцем Виктором Цыганковым. На счету обоих по 8 голов.

Летом у Захеди заканчивался контракт с "Олимпиком".

Ранее Захеди был переведен в дублирующий состав "Олимпика" из-за того, что подписал предварительный контракт с "Зарей".

По итогам 2020 года Захеди попал в символическую сборную УПЛ.

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Автор: Антон Дударь