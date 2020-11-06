Виктор Скрипник отметил превосходство АЕКа в исполнительском мастерстве.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник назвал причины поражения в домашнем матче против греческого АЕКа (1:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Читайте такжеЗаря проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы

Наставник команды дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

"Заслуженно проиграли. Опять быстрый гол, опять неумение сыграть правильно в своей штрафной. Вроде, большинство наших игроков, но опять мастерство соперника было выше нашего. Желание есть, а исполнительское мастерство... Пока мы собираем негативный опыт из этой группы ЛЕ.

Мы надеялись, что исправим ошибки, которые были против "Браги". Хотели правильно войти в игру, сконцентрировано. Но одно дело говорить, а другое дело - на поле делать. Имеем то, что имеем. Переживаем, все злые, но руки не опускаем", - сказал Скрипник.

Тренер рассчитывает реабилитироваться уже в следующем матче УПЛ:

"Такие детские ошибки раздражают не только меня, но и самих игроков. Это опыт, через это надо пройти, выйти сильными из этой ситуации, к чему мы будем стремиться. У нас уже через три дня важный матч, приезжает один из лидеров - "Ворскла", хочется как можно быстрее себя реабилитировать".

"Заря" - АЕК: итоги матча

"Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2). Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - АЕК.

Свой следующий матч в группе "Заря" проведет также против АЕКа, но на выезде 26 ноября.

В составе АЕКа в игре приняли участие двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

На матче в Запорожье отсутствовал главный тренер АЕКа Массимо Каррера. У специалиста поднялась температура, поэтому он остался дома, чтобы сдать тест на коронавирус.

"Заря" потерпела шестое подряд поражение в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь