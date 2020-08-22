Премьер-лига: Александрия разгромила Мариуполь в первом туре
В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Мариуполь" и одержала уверенную победу со счетом 4:1.
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Первый гол хозяева забили на 45-й минуте, когда Шастал принял подачу от Лучкевича и нанес удар над вратарем. Практически сразу после перерыва "Александрия" сделал счет разгромным усилиями Гордиенко и Мишенко - 3:0.
"Мариуполь" на 82-й минуте сократил отставание - на добивании удачно сыграл Кулаков. Уже в добавленное время Безбродько вышел один на один с вратарем и установил окончательный счет - 4:1.
"Александрия" - "Мариуполь" - 4:1
Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 - Кулаков, 82
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко, Банада (Довгий, 78), Гречишкин, Ковалец (Грицук, 90), Лучкевич (Задерака, 67), Шастал (Безбородько, 66), Мышенко (Устименко, 79)
"Мариуполь": Гальчук, Тищенко (Муравский, 65), Сагуткин, Быков, Стасюк, Игнатенко (Петерман, 87), Кащук, Мишнев, Топалов, Бондаренко (Чех, 59), Кулаков (Библик, 88)
Предупреждения: Пашаев - Кащук, Тищенко, Быков, Топалов, Игнатенко, Сагуткин, Мишнев
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