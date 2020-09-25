Александр Рябоконь назвал одного из виновников неудачи в Лиге Европы.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от "Вольфсбурга" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Специалиста цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта. Проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца. Много моментов хозяева не создавали. В первом тайме очень обидно, что пропустили со стандарта. Можно уступать по игре команде из Бундеслиги, но при стандартах все равные.

С "Вольфсбургом" можно было сыграть лучше. Вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться", - сказал тренер.

Рябоконь также отметил, что на результат повлияли действия защитника Йоонаса Тамма, который был удален на 60-й минуте:

"Да, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат - буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду".

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Судьба путевки в следующий этап решалась в одном поединке, поэтому "Десна" покинула Лигу Европы, уступив "Вольфсбургу" со счетом 0:2. Для черниговцев это был дебют на международной арене.

На групповом этапе Лиги Европы текущего сезона сыграет луганская "Заря". "Колос" завершил борьбу в квалификации после поражения от хорватской "Риеки".

В групповом раунде Лиги чемпионов Украину представит донецкий "Шахтер".

Киевское "Динамо" также может присоединиться к дончанам, если пройдет "Гент" в плей-офф квалификации. Первый матч в Бельгии завершился победой команды Мирчи Луческу.

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Автор: Данил Слесь