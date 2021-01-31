Соглашение между игроком и клубом может быть подписано уже в ближайшее время.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко покинул расположение "Шахтера" на сборе в Турции для перехода в итальянскую "Аталанту".

Как утверждает tuttomercatoweb.com, Коваленко уже прилетел в Бергамо.

Ожидается, что сегодня, 31 января, Коваленко пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Аталантой".

Читайте такжеСтало известно, почему игрок сборной Украины Коваленко отказался продлевать контракт с Шахтером

По информации СМИ, "Аталанта" выплатит "Шахтеру" 700 тысяч евро в качестве компенсации за 24-летнего игрока, у которого осталось полгода по контракту с "горняками".

Переход Коваленко в "Аталанту": что известно

Впервые о возможном трансфере Коваленко в "Аталанту" стало известно в декабре, когда об этом сообщили два разных источника. На тот момент отмечалось, что Коваленко присоединится к "Аталанте" летом, когда станет свободным агентом.

Но в итоге "Аталанта" договорилась с "Шахтером" о выплате компенсации, чтобы Коваленко уже сейчас перешел в итальянский клуб.

По информации СМИ, после перехода в "Аталанту" Коваленко может на правах аренды на полгода перейти в "Дженоа", чтобы адаптироваться к Серии А.

Ожидается, что Коваленко подпишет контракт на 4,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро за сезон.

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины спрогнозировал будущее Коваленко в "Аталанте".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь