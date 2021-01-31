Андрей Ярмоленко в этой встрече вышел на замену.

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" принимал одного из лидеров турнира "Ливерпуль". Хозяева поля потерпели поражение.

Все голы в матче были забиты после перерыва. "Вест Хэм" мог проиграть разгромно, но забил гол престижа в концовке.

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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел на замену на 62-й минуте матча при счете 0:1. Украинцу не удалось повлиять на ход встречи. В оставшееся время "Вест Хэм" пропустил еще два раза.

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Салах, 57, 68, Вейналдум, 84

"Вест Хэм": Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн (Фредерикс, 79), Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62), Антонио (Нобл, 79)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон, Тьяго, Вейналдум, Милнер (Джонс, 57), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 80), Шакири (Фирмино, 71)

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

После 21 матча "Ливерпуль" набрал 40 очков и идет в АПЛ третьим, на 3 очка отставая от лидера "Ман Сити", у которого еще матч в запасе, и на 1 очко - от "Манчестер Юнайтед".

"Вест Хэм", у которого в активе 35 очков, пока занимает пятое место. Но у трех команд, которые преследуют "молотобойцев", есть по два матча в запасе, чтобы обойти их в таблице.

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Автор: Антон Дударь