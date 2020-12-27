Украинец вышел на замену и принял участие в голевой атаке.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в матче 15-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Брайтоном".

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Украинец вышел на замену сразу после перерыва, когда его команда уступала со счетом 0:1.

На 60-й минуте Ярмоленко принял участие в голевой атаке "молотобойцев". Украинец отдал предголевую передачу - он навесил в штрафную, после чего Мануэль Лансини сделал скидку на Бена Джонсона, который сравнял счет.

До конца матча команды еще раз обменялись голами. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Автор: Антон Дударь