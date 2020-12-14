Донецкий клуб ставит задачу выиграть турнир.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что цель донецкого клуба в Лиге Европы - выиграть турнир.

Об этом он сказал в комментарии пресс-службе "горняков".

"Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг - в финал", - сказал Палкин.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру также отметил, что команда ставит перед собой задачу дойти до финала:

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"Что-то планировать, не зная, какими будут соперники, очень сложное упражнение. В любом случае у нас есть кисло-сладкий привкус после еврокубкового пути прошлого сезона. С одной стороны, было приятно дойти до полуфинала Лиги Европы, но с другой - плохо, что не дошли до финала. Мы живем между двумя этими чувствами. Хотели бы дойти до конца. Будем работать и знаем, насколько это сложно".

"Шахтер" в Лиге Европы: что нужно знать

В прошлом сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, где в одноматчевой дуэли разгромно проиграл "Интеру" (0:5).

В текущем сезоне "горняки" оказались в ЛЕ после того, как заняли третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Боруссией" М и "Интером".

В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтеру" предстоит сыграть с тель-авивским "Маккаби".

Палкин и Каштру прокомментировали результат жеребьевки 1/16 финала.

Матчи первого раунда плей-офф "Шахтер" проведет 18 и 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь