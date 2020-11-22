В рамках 10-го тура УПЛ встречались "Минай" и "Днепр-1". Матч прошел на стадионе "Авангард" в Ужгороде.
На 15-й минуте в ворота "Миная" был назначен пенальти после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Хобленко.
Под конец тайма "Минай" отыгрался, также забив с пенальти - точный удар нанес Анатолий Нуриев.
В середине второго тайма "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Хобленко, и под конец матча хозяевам удалось вырвать победу. Сперва Василий Пыняшко забил свой дебютный гол в УПЛ, а на 90-й минуте Нуриев оформил дубль.
"Минай" набрал 9 очков и поднялся на десятое место в УПЛ. У "Днепра-1" - 8 очков и одиннадцатая позиция.
"Минай" - "Днепр-1" - 3:2
Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)
"Минай": Попович (Каниболоцкий, 56), Меличенко, Матич (Маткобожик, 90+3), Лопыренок, Пиняшко, Сакив, Кныш (Хахлев, 72), Ткачук, Снижко (Голодюк, 90+4), Нуриев, Кожанов (Шпак, 73)
"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор (Чичиков, 71), Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко (Довбик, 76), Булеца (Коркишко, 70), Цуриков, Хобленко
Предупреждения: Хахлев - Назаренко, Тейлор, Дубинчак, Игнатенко
Удаление: Хобленко, 67
Украинская Премьер-лига: 10-й тур
- Поединки 10-го тура УПЛ проходят с 20 по 22 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В "Олимпике" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем матч дончан против луганской "Зари" в рамках этого тура не состоится.
- "Мариуполь" в ослабленном составе не сумел обыграть аутсайдера чемпионата.
- "Динамо" в гостях одержало победу над "Ингульцом".
- "Шахтер" не сумел обыграть "Александрию", и отставание "горняков" от "Динамо" в турнирной таблице увеличилось.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram