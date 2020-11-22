"Минай" обошел днепрян в турнирной таблице.

В рамках 10-го тура УПЛ встречались "Минай" и "Днепр-1". Матч прошел на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

На 15-й минуте в ворота "Миная" был назначен пенальти после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Хобленко.

Под конец тайма "Минай" отыгрался, также забив с пенальти - точный удар нанес Анатолий Нуриев.

В середине второго тайма "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Хобленко, и под конец матча хозяевам удалось вырвать победу. Сперва Василий Пыняшко забил свой дебютный гол в УПЛ, а на 90-й минуте Нуриев оформил дубль.

"Минай" набрал 9 очков и поднялся на десятое место в УПЛ. У "Днепра-1" - 8 очков и одиннадцатая позиция.

"Минай" - "Днепр-1" - 3:2

Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)

"Минай": Попович (Каниболоцкий, 56), Меличенко, Матич (Маткобожик, 90+3), Лопыренок, Пиняшко, Сакив, Кныш (Хахлев, 72), Ткачук, Снижко (Голодюк, 90+4), Нуриев, Кожанов (Шпак, 73)

"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор (Чичиков, 71), Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко (Довбик, 76), Булеца (Коркишко, 70), Цуриков, Хобленко

Предупреждения: Хахлев - Назаренко, Тейлор, Дубинчак, Игнатенко

Удаление: Хобленко, 67

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

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Автор: Антон Дударь