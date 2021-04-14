Игроки причинили вред имиджу украинского футбола.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) завершила следствие на предмет участия 17 игроков в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди непризнанных республик, который проходил с 8 по 12 декабря в городе Сухуми, находящемся в Абхазии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вердикт комитета - отстранить на пожизненный срок этих лиц от любой деятельности, связанной с футболом. Этот перечень содержит фамилии 26 игроков, которые надевали на себя футболки так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Наказание понесут: Гарненко С. А, Федотов Я. А., Пархоменко А. А., Охмат Е. И., Томазов С. С., Махно Я. М., Лагода А. А., Бессалов А. Л., Фролов В. В., Асьмаев С. В., Белавин Н. Е., Жарый С. С., Ткачев А. С., Рябчинский В. С., Варванин А. А., Майборода А. А., Коновалов Г. В., Яковленко А. В., Еремин А. В., Цындрик С. А., Рудницкий И. В., Бебенин В. М., Дрыга С. С., Наумов Е. С., Захаров Н. А., Зубахин И. А.

Вышеуказанные лица могут обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента обнародования решения.

Читайте также"Мой дом в Санкт-Петербурге": экс-футболист Тимощук объяснил, почему не хочет говорить об отношениях Украины и России

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем