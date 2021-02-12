Осенние перформансы в Лиге чемпионов не прошли даром.

Французская ежедневная национальная спортивная газета опубликовала рейтинг 50 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет.

Об этом известно с сайта L’Equipe.

В списке оказались украинцы Илья Забарный ("Динамо") и Анатолий Трубин ("Шахтер"), которые расположились на 23-м и 30-м местах соответственно.

Возглавил рейтинг вингер "Барселоны" Ансу Фати. Также в трио лучших попали Эдуардо Камавинга ("Ренн") и Райан Гравенберх ("Аякс").

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ансу Фати, Испания, "Барселона"

2. Эдуардо Камавинга, Франция, "Ренн"

3. Райан Гравенберх, Нидерланды, "Аякс"

4. Педри, Испания, "Барселона"

5. Джованни Рейна, США, "Боруссия" Дортмунд

6. Джуд Беллингем, Англия," Боруссия" Дортмунд

7. Яровин Версхарен, Бельгия, "Андерлехт"

8. Мэйсон Гринвуд, Англия, "Манчестер Юнайтед"

9. Букайо Сака, Англия, "Арсенал"

10. Мирон Боадю, Нидерланды, "АЗ"

23. Илья Забарный, Украина "Динамо"

30. Анатолий Трубин, Украина, "Шахтер"

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Автор: Будрин Артем