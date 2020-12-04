Украинец Тарас Качараба впервые в карьере забил в еврокубках.

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба попал в символическую сборную по итогам 5-го тура Лиги Европы.

В матче против "Гента" Качараба забил второй гол своей команды, который в итоге оказался победным. "Слован" выиграл со счетом 2:1.

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Для 25-летнего украинского футболиста этот гол стал дебютным в карьере в еврокубках.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Милан Борян ("Црвена Звезда"), Начо Монреаль ("Реал Сосьедад"), Тарас Качараба ("Слован"), Пабло Мари ("Арсенал"), Бирк Риса ("Мольде"), Йенс-Петтер Хеуге ("Милан"), Магнус Эйкрем ("Мольде"), Николя Пепе ("Арсенал"), Пицци ("Бенфика"), Абдалла Сима ("Славия"), Галено ("Брага").

Тарас Качараба: этапы карьеры

Тарас Качараба является воспитанником львовского УФК и донецкого "Шахтера", в который он перешел в 2012 году.

На правах аренды он выступал за "Говерлу", "Звезду" и "Слован".

В 2019 году Качараба стал игроком "Слована" на постоянной основе. Чешский клуб выкупил контракт футболиста у "Шахтера". Качараба поставил подпись под трехлетним контрактом.

В текущем сезоне на счету Качарабы 12 матчей и 2 гола в двух турнирах. Во всех матчах украинец выходил на поле с первых минут.

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Автор: Антон Дударь