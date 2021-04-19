12 клубов вошли в состав учредителей турнира, старт которого намечен на август.

12 топ-клубов объявили о создании нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

Журналист Роб Харрис опубликовал в Twitter официальный пресс-релиз.

Английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер" войдут в Суперлигу как клубы-основатели и будут руководить турниром. Еще три клуба-основателя присоединятся к турниру перед стартом сезона.

"Пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели. Кроме того, клубы-основатели уже несколько лет ставили цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе" - объяснили свои мотивы клубы.

Также сообщается, что клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом.

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Председателем Суперлиги назначен президент "Реала" Флорентино Перес, его заместителями - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Журналист Габриэле Маркотти в Twitter сообщил, что Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги, а также ушел и из исполнительного комитета УЕФА. Из ЕСА также вышли все 12 основателей турнира.

Суперлига: каким будет формат турнира

Участвовать в турнире будут 20 клубов: 15 клубов-основателей и 5 команд, для которых будет разработан механизм отбора по итогам выступлений в сезоне. Старт Суперлиги намечен на август.

Команды будут разбиты на две группы по 10 команд и проведут домашние и выездные матчи друг с другом. По три команды выйдут в четвертьфиналы, а четвертые и пятые команды в стыковых матчах разыграют оставшиеся путевки в 1/4 финала.

Финальный матч пройдет в мае.

Матчи будут проходить в середине недели, поэтому планируется, что все клубы-участники смогут продолжить выступления в своих национальных чемпионатах.

Ранее сообщалось, что "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались войти в число основателей турнира.

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Автор: Антон Дударь