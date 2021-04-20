Игорь Суркис считает, что попытка топ-клубов создать турнир ничем не увенчается.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис поделился своим мнением о создании нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

Слова Суркиса приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными", - сказал президент "Динамо".

"Почему эта информация вышла накануне заседания исполкома и конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост - чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - подытожил Суркис.

Создание Суперлиги: что известно

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Автор: Антон Дударь