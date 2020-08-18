Первая встреча Луческу с Шахтером: утверждены дата и место проведения матча за Суперкубок Украины

УПЛ официально утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок.

Матч за Суперкубок Украины-2020 между "Шахтером" и "Динамо" пройдет 25 августа.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч за Суперкубок Украины, который будет разыгран в семнадцатый раз, впервые пройдет в Киеве. Поединок состоится на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" будет бороться за трофей в статусе чемпиона Украины, а "Динамо" - как обладатель Кубка страны.

Суперкубок Украины-2020: цифры и факты

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу проведет свой первый матч против "Шахтера", который возглавлял на протяжении двенадцати лет.

"Шахтер" и "Динамо" - единственные клубы, которые становились обладателями Суперкубка Украины. У обоих грандов - по 8 побед.

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Украины среди тренеров является Мирча Луческу, который выигрывал трофей 7 раз.

В прошлом сезоне обладателем трофея стало "Динамо", которое обыграло "горняков" со счетом 2:1.

В предыдущие пять лет матч за Суперкубок Украины неизменно принимал стадион "Черноморец" в Одессе.

В новом сезоне "Шахтер" и "Динамо" стартуют за четыре дня до Суперкубка - команды проведут матчи первого тура УПЛ.

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Автор: Антон Дударь