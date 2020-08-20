Шахтер и Динамо сыграют при пустых трибунах: Минздрав отменил проведение матчей со зрителями

Матч за Суперкубок Украины и первые туры УПЛ пройдут без болельщиков.

Новый сезон в украинском футболе начнется без зрителей на трибунах. Минздрав запретил болельщикам посещать матчи первых туров УПЛ и поединок за Суперкубок Украины.

Об это сообщают "Футбол NEWS".

Данное решение принято в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в стране.

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В конце прошлого сезона МОЗ разрешил заполнять трибуны на 25%, однако сейчас пересмотрел свое решение.

После возобновления чемпионата с болельщиками были сыграны три матча - поединки плей-офф за участие в Лиги Европы.

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартует 21 августа. Матч за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" будет сыгран 25 августа на "Олимпийском".

Напомним, в Украине установлен новый антирекорд - за сутки коронавирусом заболели более двух тысяч человек.

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Автор: Антон Дударь