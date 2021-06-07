Новая форма сборной Украины / фото УАФ
Посольство США в Киеве оценило новую форму сборной Украины по футболу, представленную перед Евро-2020.
На странице посольства в Facebook появилось сообщение, в котором отмечается, что им нравится новая форма.
"Нам нравится новая форма. Слава Украине!», - прокомментировали в посольстве, добавив хэштег #КримЦеУкраїна.
За несколько часов сообщение посольства собрало более 3 тысяч лайков.
скриншот посольство США / Facebook
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
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