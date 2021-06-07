"Слава Украине!": посольство США оценило новую форму сборной Украины

На форме нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

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