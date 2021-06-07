Новая форма сборной Украины / фото УАФ

Посольство США в Киеве оценило новую форму сборной Украины по футболу, представленную перед Евро-2020.

На странице посольства в Facebook появилось сообщение, в котором отмечается, что им нравится новая форма.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!», - прокомментировали в посольстве, добавив хэштег #КримЦеУкраїна.

За несколько часов сообщение посольства собрало более 3 тысяч лайков.

скриншот посольство США / Facebook

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Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Денис Прядко