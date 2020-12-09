Украинская ассоциация футбола подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч Лиги наций со Швейцарией.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Отмечается, что заявление на апелляцию уже отправлено в CAS.
Кроме юристов УАФ, для защиты интересов украинской сборной были также привлечены специалисты в области спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представители Ассоциации юристов Украины.
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"Позиция УАФ была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", - подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
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