Украинская ассоциация футбола оспорит поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.

Украинская ассоциация футбола подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч Лиги наций со Швейцарией.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что заявление на апелляцию уже отправлено в CAS.

Кроме юристов УАФ, для защиты интересов украинской сборной были также привлечены специалисты в области спортивного права из юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представители Ассоциации юристов Украины.

Читайте также"Очень тяжело": Шевченко дал оценку техническому поражению для сборной Украины

"Позиция УАФ была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", - подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Техническое поражение сборной Украине: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь