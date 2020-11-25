Андрей Павелко подчеркнул, что протокол УЕФА требует изменений / фото УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, техническое поражение сборной Украины - это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей", - подчеркнул Павелко.

При этом он отметил, что данное решение определенно нельзя считать поражением для команды Андрея Шевченко.

Павелко подчеркнул, что медицинский протокол УЕФА требует изменений:

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"История с отмененным матчем Швейцария - Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений. В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин".

По словам Павелко, на ближайшем заседании УЕФА он предложит утвердить срок не менее 48 часов на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде и как минимум 24 часа, если игра является для нее домашней.

"Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую ​​замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА".

Ранее стало известно, что УАФ обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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Автор: Антон Дударь