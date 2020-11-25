Сборная Украины получила техническое поражение из-за решения швейцарского врача.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, техническое поражение сборной Украины - это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей", - подчеркнул Павелко.

При этом он отметил, что данное решение определенно нельзя считать поражением для команды Андрея Шевченко.

Павелко подчеркнул, что медицинский протокол УЕФА требует изменений:

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"История с отмененным матчем Швейцария - Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений. В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин".

По словам Павелко, на ближайшем заседании УЕФА он предложит утвердить срок не менее 48 часов на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде и как минимум 24 часа, если игра является для нее домашней.

"Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую ​​замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА".

Ранее стало известно, что УАФ обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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Автор: Антон Дударь