Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Да, техническое поражение сборной Украины - это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей", - подчеркнул Павелко.
При этом он отметил, что данное решение определенно нельзя считать поражением для команды Андрея Шевченко.
Павелко подчеркнул, что медицинский протокол УЕФА требует изменений:
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"История с отмененным матчем Швейцария - Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений. В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин".
По словам Павелко, на ближайшем заседании УЕФА он предложит утвердить срок не менее 48 часов на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде и как минимум 24 часа, если игра является для нее домашней.
"Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА".
Ранее стало известно, что УАФ обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
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