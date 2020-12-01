Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал предстоящий поединок против мадридского "Реала" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.
Своими ожиданиями он поделился в в интервью Marca.
"Мы готовы второй раз обыграть Реал. Знаем, что можем повторить тот успех, которого мы достигли в Мадриде. Команда очень сосредоточена на этом соревновании, и мы хотим вернуться к победам. Не собираемся сдаваться и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов", - сказал он.
Игрок утверждает, что команда не думает о Лиге Европы.
"Реал в порядке. Он получил оплеуху, но в нашем противостоянии может случиться все, что угодно. Мы готовы к любому повороту событий", - добавил Антонио.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч "Шахтер" - "Реал" начнется в 19.55. Где смотреть игру по ТВ.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. У "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
- "Шахтер" накануне матча против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Мадридский Реал привез в Киев 21 футболиста на матч против Шахтера.
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