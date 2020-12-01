Игрок утверждает, что команда не думает о Лиге Европы.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал предстоящий поединок против мадридского "Реала" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Своими ожиданиями он поделился в в интервью Marca.

"Мы готовы второй раз обыграть Реал. Знаем, что можем повторить тот успех, которого мы достигли в Мадриде. Команда очень сосредоточена на этом соревновании, и мы хотим вернуться к победам. Не собираемся сдаваться и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов", - сказал он.

Игрок утверждает, что команда не думает о Лиге Европы.

"Реал в порядке. Он получил оплеуху, но в нашем противостоянии может случиться все, что угодно. Мы готовы к любому повороту событий", - добавил Антонио.

Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора