Последний раз в рамках УПЛ "Динамо" побеждало "Шахтер" еще в июле 2018 года.

17 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Начало встречи - в 19:30.

"Шахтер"

"Горняки" переживают один из самых тяжелых периодов за последние годы. "Шахтер" в фазе смены поколений. Внутренние конфликты и омоложение состава - главные атрибуты этого процесса.

Луиш Каштру продолжает дело своих предшественников: он так же стремится играть в доминантный футбол с акцентом на владение и прессинг. Однако лидеры постарели, состав расбалансировался, а молодежь еще закаляется. Отсюда и проблемы с прессингом. Вдобавок, "горняки" стали предсказуемыми в атаке.

Скорее всего, игроки "Шахтера" прекрасно понимают, что за 5 туров до финиша отыграть гандикап в 7 очков - миссия невыполнима. А потому завтрашняя битва для них - это вопрос престижа. Выиграть принципиального соперника второй раз в сезоне может стать "обезболивающим" для донецкой команды. Это позволит им чувствовать себя увереннее и смеяться с киевлян, называя их будущее чемпионство "картонным". Как это было в сезоне 2015/16, когда "Динамо" завоевало золотые медали, но проиграло дважды по 3:0 в очных встречах "Шахтеру".

"Шахтер" уже вылетел из Кубка Украины, а потому эта игра для них самая "драйвовая" из всех оставшихся в этом сезоне. Конечно, при условии, если "горняки" не собираются любезно пропустить "Зарю" на второе место и закрутить интригу еще и по вопросу серебряных наград. После сенсационного поражения "Львову", команда Каштру дважды сыграла "на ноль", одолев на выезде "Ворсклу" и "Мариуполь".

Теперь "горняки" будут играть за имидж, за честь клуба и за желание поставить подножку заклятому врагу. И за то, чтобы не потерять в случае чего вторую, пока еще "лигочемпионовскую" позицию.

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"Динамо"

Команда Мирчи Луческу после вылета из Лиги Европы провела 3 поединка в УПЛ и победила во всех с общим счетом 7:1. На данный момент единственное поражение в чемпионате у киевлян - тот самый осенний погром от "горняков". К слову, "Шахтер" потерпел всего на одно поражение больше, но много терял очков, играя в ничью.

Последний раз киевляне брали чемпионство еще с Сергеем Ребровым в сезоне 2016/17. Они уже чувствуют запах золота, которое так близко. А потому так же захотят все сделать для того, чтобы ни один скептик не посмел сказать "картонное" чемпионство.

Луческу сможет почувствовать себя в роли, мол "ну теперь посмотрите кого вы потеряли". Но для этого надо еще выиграть завершающую концовку сезона. Первый финал уже сегодня.

Кто не сыграет?

"Шахтер" до конца сезона не сможет рассчитывать на травмированных Евгения Коноплянку и Исмаили. До сих пор еще не восстановился Давид Хочолава.

"Динамо" подходит к "Классическому" без своего капитана Сергея Сидорчука, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Продолжает быть на больничном Беньямин Вербич. А Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общую группу, однако будет ли готовым начать с первых минут - большой вопрос.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Антонио, Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Буяльский, Шепелев, Родригес, Де Пена, Беседин

Слова перед матчем

Илья Забарный, центрбек "Динамо":

"Каждый матч для нас очень важен, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с "Шахтером" - так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно. Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся".

Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера":

"Мы готовимся к "Динамо" с двойными усилиями. Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли, но сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблицы. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть".

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Арбитр

Матч будет судить Екатерина Монзуль, которая обслуживала встречу этих двух команд и в первом круге.

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Автор: Артем Будрин