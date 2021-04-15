Исмаили и Евгений Коноплянка уже не помогут "горнякам" в этом сезоне.

Бразильский защитник Исмаили и украинский полузащитник Евгений Коноплянка больше не выйдут на поле в этом сезоне.

Об этом сообщил директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский, передает официальный сайт "горняков".

"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили - к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году. Восстановление может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра", - рассказал Скибинский.

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Исмаили пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. В его активе всего 3 матча (в феврале и марте) за "горняков". Коноплянка появлялся на поле 18 раз.

Напомним, до конца сезона "Шахтеру" осталось провести пять матчей, включая битву с "Динамо" 17 апреля.

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Автор: Антон Дударь