Видеоассистенты арбитра будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Севильей и Челси система VAR впервые в истории турнира будет работать удаленно.

Видеоассистенты арбитра будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне, а не со специально оборудованного места на территории стадиона, как это было всегда, сообщает Reuters.

На домашней арене Севильи в этот раз будут находиться только резервные видеоассистенты.

Стоит отметить, что и Севилья, и Челси уже гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, набрав в четырех стартовых матчах турнира по десять очков. Матч Севилья – Челси состоится в среду, 2 декабря.

Вас также могут заинтересовать другие новости Лиги чемпионов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора