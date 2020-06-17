"Защитить титул сложнее": Ребров - о втором подряд чемпионском титуле с Ференцварошем

Украинский тренер сумел вновь привести свою команду к успеху в Венгрии.

Украинский специалист Сергей Ребров поделился своими эмоциями после того, как во второй раз подряд привел "Ференцварош" к золотым медалям чемпионата Венгрии.

Оформить досрочное чемпионство команде Реброва удалось, обыграв "Гонвед" со счетом 2:0.

Слова Реброва приводит официальный сайт "Ференцвароша".

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"Очень жаль, что не все болельщики смогли быть на матче и отпраздновать чемпионство вместе с нами. Я рад, что мы выиграли чемпионат. Мы были сконцентрированы на протяжении всего пути к титулу и с очень серьезным настроем подошли к этому матчу. Все были сфокусированы с первой минуты. Мы вместе боролись за этот чемпионский титул: болельщики, игроки, клуб", - сказал Ребров.

"Я думаю, что это очень сложно - защитить чемпионский титул, сложнее, чем выиграть его в первый раз. Поэтому я очень рад тому, что нам это удалось", - добавил украинский тренер.

Ребров также подчеркнул, что без развития команда не смогла бы защитить титул:

"Нам приходится играть много матчей за короткий отрезок времени - это сложно. Но все понимали, насколько важен этот матч, сыграли соответствующе. Ключевой момент - это прогресс команды, без него не было бы еще одних золотых медалей".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ребров ответил на слухи о переходе в турецкий топ-клуб.

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