Португалец сделал роскошный подарок своей второй половинке.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил обручальное кольцо своей невесте Джорджине Родригес.

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Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист купил для возлюбленной украшение от Cartier, стоимость которого оценивается в 665 тысяч евро.

Недавно Роналду сделал предложение Джорджине, но пара пока не планирует свадьбу - даты этого события еще нет.

В Instagram девушка звезды "Ювентуса" оставила комментарий в виде смайлов с сердцами под фото с кольцом.

Это обручальное кольцо стало самым дорогим из тех, которые дарили футболисты своим девушкам. Криштиану обошел английского вратаря Джордана Пикфорда, который потратил на украшение 540 тысяч евро, а также еще одного англичанина Эшли Коула - экс-защитник "Челси" потратил на аналогичный подарок 295 тысяч евро.

Роналду и Джорджина: что известно о паре

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает совместную дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

В ноябре прошлого года стало известно, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.

Недавно Роналду засекли за интимным занятием с невестой на отдыхе.

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Перевод: Данил Слесь