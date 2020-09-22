Клуб из Ковалевки попытается совершить еще один еврокубковый подвиг.

В четверг, 24 сентября, в Хорватии состоится матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Риека" будет принимать украинский "Колос".

Команды определят обладателя путевки в следующий раунд отбора по итогам одного матча.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

На победу "Риеки" без овертаймов и серии пенальти коэффициент составляет 1,85, а на победу подопечных Руслана Костышина - 4,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.

На проход "Колоса" в следующий этап коэффициент составляет 2,95, а на хорватов - 1,41.

"Риека" - "Колос": перед матчем

Судить матч будет португальская бригада арбитров во главе с Тиагу Мартиншем.

В прошлом сезоне "Колос" победил в плей-офф за Лигу Европы и впервые в истории клуба вышел в еврокубки. "Риека" заняла третье место в чемпионате Хорватии.

Во втором раунде квалификации ЛЕ "Колос" сотворил сенсацию. Команда из села Ковалевка в Греции обыграла "Арис" - 2:1. В УПЛ "Колос" одержал две победы при одном поражении и занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

"Риека" проведет первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. В хорватском первенстве команда провела уже четыре поединка - два раза выиграла и дважды проиграла.

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Автор: Данил Слесь