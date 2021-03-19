Курьезный эпизод произошел в матче Второй лиги Украины между командами "Металлург" Запорожье и "Реал Фарма".
Читайте такжеФорвард, который стоит 70 миллионов евро, перепутал левый и правый фланг: курьез стал вирусным в сети (видео)На 81-й минуте игры полузащитник одесской команды Павел Малицкий мог сократить отставание в счете и вернуть интригу, однако он допустил невероятный промах.
Малицкий из пределов вратарской пытался замкнуть прострел партнера по команде, но вместо того, чтобы направить мяч в пустые ворота умудрился пробить выше цели и заставил схватиться за голову своих партнеров по команде.
Его команда в итоге проиграла со счетом 1:3.
Видео - YouTube/MFC Metalurg.
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