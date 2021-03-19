Досадный для футболиста эпизод произошел во Второй лиге Украины.

Курьезный эпизод произошел в матче Второй лиги Украины между командами "Металлург" Запорожье и "Реал Фарма".

Читайте такжеФорвард, который стоит 70 миллионов евро, перепутал левый и правый фланг: курьез стал вирусным в сети (видео)На 81-й минуте игры полузащитник одесской команды Павел Малицкий мог сократить отставание в счете и вернуть интригу, однако он допустил невероятный промах.

Малицкий из пределов вратарской пытался замкнуть прострел партнера по команде, но вместо того, чтобы направить мяч в пустые ворота умудрился пробить выше цели и заставил схватиться за голову своих партнеров по команде.

Его команда в итоге проиграла со счетом 1:3.

Видео - YouTube/MFC Metalurg.

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Автор: Антон Дударь