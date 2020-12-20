Автором достижения стал бразильский нападающий Рафаэл Леао.

Форвард "Милана" Рафаэл Леао установил рекорд чемпионата Италии.

Об этом сообщает Opta Paolo.

Бразильский футболист стал автором самого быстрого гола в истории Серии А.

Читайте также"Команда мечты": журнал France Football представил сборную лучших футболистов в истории (фото)

Это достижение Рафаэл Леао установил в игре 13-го тура против "Сассуоло". Для того, чтобы открыть счет в матче, "Милану" понадобилось всего 6,2 секунды.

Леао получил разрезающий пас от Хакана Чалханоглу, ворвался в штрафную и нанес мощный удар.

Предыдущий рекорд держался с 2001 года. Его автором был экс-футболист "Пьяченцы" Паоло Поджи, который забил через 8 секунд после начала матча.

Видео опубликовал YouTube-канал телеканалов "Футбол 1,2,3".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь