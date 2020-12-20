Форвард "Милана" Рафаэл Леао установил рекорд чемпионата Италии.
Об этом сообщает Opta Paolo.
Бразильский футболист стал автором самого быстрого гола в истории Серии А.
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Это достижение Рафаэл Леао установил в игре 13-го тура против "Сассуоло". Для того, чтобы открыть счет в матче, "Милану" понадобилось всего 6,2 секунды.
Леао получил разрезающий пас от Хакана Чалханоглу, ворвался в штрафную и нанес мощный удар.
Предыдущий рекорд держался с 2001 года. Его автором был экс-футболист "Пьяченцы" Паоло Поджи, который забил через 8 секунд после начала матча.
Видео опубликовал YouTube-канал телеканалов "Футбол 1,2,3".
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