Анатолий Бессмертный получил задание сохранить прописку в элитном дивизионе.

Украинский тренер Анатолий Бессмертный принял новый вызов в карьере - возглавил ПФК "Львов".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

52-летний специалист на этом посту заменил Виталия Шумского, который запомнился скандалом. В штаб нового тренера также войдет Эдуард Павлов, который будет ассистировать Бессмертному.

"Приятно оказаться во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую команду с амбициями. Ситуация у клуба сейчас не из лучших. Но надо поднимать команду выше в таблице. "Львов" этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, которые мы будем им предлагать. Нужно улучшать игру как в обороне, так и в атакующей работе, в переходах", - озвучил первые планы новый специалист.

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Заметим, что Бессмертный с 1992 по 1994 год играл в "Динамо", но с приходом Йожефа Сабо был переведен в дубль, а вскоре покинул Украину. Выступал за несколько российских команд, а завершал карьеру игрока в Черкасском "Днепре".

До этого в резюме тренера лишь значатся клубы из низших лиг: "Полтава", "Сумы", "Полесье" и черкасский "Днепр". С командой Премьер-лиги ему придется работать впервые.

ПФК "Львов": результаты сезона

Во львовском клубе это уже вторая смена тренера за сезон. В октябре в отставку был отправлен грузин Георгий Цецадзе.

В УПЛ "Львов" после 15 матчей набрал 14 очков и занимает последнее место.

Из Кубка Украины львовяне вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв "Ворскле".

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Автор: Будрин Артем