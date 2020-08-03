Сын Маркевича возглавил клуб Украинской Премьер-лиги (фото)
10:53, 03 августа 2020Футбол
187 0
Остап Маркевич в новом сезоне будет тренировать "Мариуполь".
Остап Маркевич - новый главный тренер Мариуполя / фото ФК Мариуполь
"Мариуполь" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Остап Маркевич.
Читайте такжеФК Мариуполь покинули три лидера команды
Об этом сообщается на официальном сайте мариупольского клуба.
Контракт с 42-летним специалистом подписан на один сезон.
Маркевич уже познакомился с командой и провел первую тренировку.
Ранее сын экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", который покинул в апреле.
фото ФК Мариуполь
Как сообщал УНИАН, ранее "Мариуполь" покинул Александр Бабич вместе со своим тренерским штабом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter