цей матеріал доступний українською

Сын Маркевича возглавил клуб Украинской Премьер-лиги (фото)

10:53, 03 августа 2020
Футбол
187 0
Остап Маркевич - новый главный тренер Мариуполя / фото ФК Мариуполь

Читайте такжеФК Мариуполь покинули три лидера команды

Об этом сообщается на официальном сайте мариупольского клуба.

Контракт с 42-летним специалистом подписан на один сезон.

Маркевич уже познакомился с командой и провел первую тренировку.

Ранее сын экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", который покинул в апреле.

фото ФК Мариуполь

Как сообщал УНИАН, ранее "Мариуполь" покинул Александр Бабич вместе со своим тренерским штабом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter