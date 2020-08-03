Сын Маркевича возглавил клуб Украинской Премьер-лиги (фото)

Остап Маркевич в новом сезоне будет тренировать "Мариуполь".

"Мариуполь" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Остап Маркевич.

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Об этом сообщается на официальном сайте мариупольского клуба.

Контракт с 42-летним специалистом подписан на один сезон.

Маркевич уже познакомился с командой и провел первую тренировку.

Ранее сын экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", который покинул в апреле.

Как сообщал УНИАН, ранее "Мариуполь" покинул Александр Бабич вместе со своим тренерским штабом.

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