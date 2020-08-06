"Отговорок не ищу": тренер Вольфсбурга признал превосходство Шахтера

Оливер Гласнер похвалил "горняков" после поражения в Киеве.

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте такжеШахтер зрелищно обыграл Вольфсбург и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Слова специалиста передает пресс-служба "горняков".

"Хотел бы поздравить "Шахтер" с выходом в четвертьфинал. В обоих матчах "Шахтер" был лучше, быстрее. Во второй встрече мы пытались использовать все комбинации, которые запланировали, но счет оставался 0:0. У нас было несколько хороших моментов, которые надо было использовать.

Это отмененный 11-метровый, это игра в большинстве. Эти моменты надо было использовать. Мы создали ряд моментов в штрафной соперника. Но в концовке "Шахтер" проявил себя с лучшей стороны. Это заслуженная победа", - сказал Гласнер.

Тренер "волков" отметил, что не хочет оправдывать неудачу своих подопечных:

"У "Шахтера" было больше времени на отдых и подготовку? Это только отговорка. А я отговорок не ищу. "Шахтер" себя показал самым лучшим образом, продемонстрировал отличную игру. Он лучше играл в нападении и обороне. Мы играли не столь эффективно и хладнокровно.

"Шахтер" - более опытная команда, которая показала класс во всех отношениях. Нам остается только ставить перед собой новые цели".

В четвертьфинале "Шахтер" 11 августа встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0. Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали яркую победу над "Вольфсбургом".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram