В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Минай" принимал "Олимпик" и одержал победу благодаря двум голам с пенальти.
Донецкий клуб проводил свой первый матч под руководством нового главного тренера Юрия Калитвинцева.
Читайте такжеОлимпик сменил тренера: клуб УПЛ возглавил экс-футболист ДинамоВ составе "Миная" с первых минут на поле вышел Артем Милевский. Ветеран украинского футбола отыграл 68 минут.
Анатолий Нуриев, который в этой встрече оформил дубль, на 85-й минуте был удален, получив вторую желтую карточку.
"Минай" - "Олимпик" - 2:1
Голы: Нуриев, 13 (с пенальти), 45+2 (с пенальти) - Нкенг, 21
"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук, Кожанов (Пыняшко, 68), Хахлев (Снижко, 75), Милевский (Ахмедзаде, 68, Матич, 90), Нуриев, Шиндер (Одуэньи, 90)
"Олимпик": Альими, Зотько, Драме, Лебеденко, Цымбалюк (Снурницын, 90), Бабенко, Пасич, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра, Нкенг, Каргбо
Предупреждения: Нуриев, Ковтун, Кожанов, Попович - Драме, Каргбо, Тейшейра, Лебеденко
Удаление: Нуриев, 85 (повторное предупреждение)
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