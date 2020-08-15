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Уже получил предложение: СМИ назвали главного претендента на пост тренера Барселоны

20:05, 15 августа 2020
Футбол
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Почеттино с прошлого года остается без работы / фото Sky Sports

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Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство клуба считает 48-летнего специалиста идеальным кандидатом, который сможет построить новую команду из молодых исполнителей.

При этом аргентинец уже получил предложение заключить контракт с клубом по схеме "1+1". Сам Почеттино хотел бы получить долгосрочное соглашение, но из-за туманных перспектив руководства "Барсы" это пока не представляется возможным.

Также "Барселона" поддерживает связь с другими кандидатами. Речь идет о Рональде Кумане, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

Почеттино успешно тренировал "Тоттенхэм" и вывел команду в финал Лиги чемпионов, покинув "шпор" в прошлом году.

Кике Сетьен вряд ли останется в роли наставника "Барселоны" после того, как команда в 1/4 финала Лиги чемпионов была разгромлена "Баварией" со счетом 2:8.

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

  • "Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.
  • "Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома.
  • Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.
  • "Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.

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Перевод: Данил Слесь

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