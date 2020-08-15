Уже получил предложение: СМИ назвали главного претендента на пост тренера Барселоны

Кике Сетьен вряд ли сохранит работу в каталонском клубе.

Новым главным тренером "Барселоны" вместо Кике Сетьена может стать аргентинец Маурисио Почеттино.

Читайте такжеГнетущая обреченность Месси: появилось фото из раздевалки Барселоны в перерыве матча с Баварией

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство клуба считает 48-летнего специалиста идеальным кандидатом, который сможет построить новую команду из молодых исполнителей.

При этом аргентинец уже получил предложение заключить контракт с клубом по схеме "1+1". Сам Почеттино хотел бы получить долгосрочное соглашение, но из-за туманных перспектив руководства "Барсы" это пока не представляется возможным.

Также "Барселона" поддерживает связь с другими кандидатами. Речь идет о Рональде Кумане, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

Почеттино успешно тренировал "Тоттенхэм" и вывел команду в финал Лиги чемпионов, покинув "шпор" в прошлом году.

Кике Сетьен вряд ли останется в роли наставника "Барселоны" после того, как команда в 1/4 финала Лиги чемпионов была разгромлена "Баварией" со счетом 2:8.

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.

"Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома.

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.

"Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь