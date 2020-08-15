Уже получил предложение: СМИ назвали главного претендента на пост тренера Барселоны
Новым главным тренером "Барселоны" вместо Кике Сетьена может стать аргентинец Маурисио Почеттино.
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Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство клуба считает 48-летнего специалиста идеальным кандидатом, который сможет построить новую команду из молодых исполнителей.
При этом аргентинец уже получил предложение заключить контракт с клубом по схеме "1+1". Сам Почеттино хотел бы получить долгосрочное соглашение, но из-за туманных перспектив руководства "Барсы" это пока не представляется возможным.
Также "Барселона" поддерживает связь с другими кандидатами. Речь идет о Рональде Кумане, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.
Почеттино успешно тренировал "Тоттенхэм" и вывел команду в финал Лиги чемпионов, покинув "шпор" в прошлом году.
Кике Сетьен вряд ли останется в роли наставника "Барселоны" после того, как команда в 1/4 финала Лиги чемпионов была разгромлена "Баварией" со счетом 2:8.
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