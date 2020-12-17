Аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного футболиста Диего Марадоны, потому что его генетический материал может пригодиться в деле об установлении отцовства.
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Такое решение приняли по иску 25-летней девушки, которая утверждает, что Марадона - ее отец.
Всего у футболиста 8 признанных им детей, еще несколько человек считают его своим биологическим отцом.
После смерти спортсмена как раз начался процесс раздела его наследства. И претендуют на него не только признанные дети и близкие родственники, но и те люди, которые провозгласили себя его детьми.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
- Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.
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