Всего у футболиста 8 признанных им детей, еще несколько человек считают его своим биологическим отцом.

Аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного футболиста Диего Марадоны, потому что его генетический материал может пригодиться в деле об установлении отцовства.

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Такое решение приняли по иску 25-летней девушки, которая утверждает, что Марадона - ее отец.

Всего у футболиста 8 признанных им детей, еще несколько человек считают его своим биологическим отцом.

После смерти спортсмена как раз начался процесс раздела его наследства. И претендуют на него не только признанные дети и близкие родственники, но и те люди, которые провозгласили себя его детьми.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: УНИАН