Приз достался полузащитнику "Челси".

УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов 2020-2021, в котором "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лучшим признан французский полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

"Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля. Он не давал "Сити" спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина де Брюйне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку, - отметили в УЕФА, а также напомнили, что Канте признавался лучшим в обоих полуфиналах против "Реала".

"Оказал огромное влияние в центральной трети поля с мячом и без. Отличное взаимодействие с Жоржиньо", - прокомментировали выбор технические наблюдатели УЕФА Джон Пикок и Патрик Виейра.

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Отметим, что лучший игрок финала Лиги чемпионов определяется с 2001 года. В прошлом году награда досталась вингеру "Баварии" Кингсли Коману.

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0).

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Автор: Антон Дударь