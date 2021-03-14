Футболист юношеской команды московского "Локомотива" Максим Шнапцев был избит соперниками после матча Юношеской футбольной лиги-2 с "Чертаново".
"Избили футболиста Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию", - отметил источник в комментарии "Чемпионату".
Позже "Локомотив" в Instagram выступил с официальным заявлением по данному инциденту.
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"13 марта после игры ЮФЛ-2 "Локомотив" - "Чертаново" серьезные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча", - заявил директор спортивной школы "железнодорожников" Алексей Щиголев.
Также отмечается, что в данный момент "Локомотив" разбирается в инциденте совместно с правоохранительными органами.
"Клуб намерен добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол - спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле", - подчеркнули в клубе.
Отметим, что Шнапцев выступает за команду 2004 года рождения. В матче против "Чертаново" он получил желтую карточку.
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