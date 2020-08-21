В одном из клубов УПЛ вспышка коронавируса: матч первого тура перенесен

Во "Львове" выявлены случаи заражения среди игроков.

Матч первого тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен на неопределенный срок.

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Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Причиной стала вспышка коронавируса, которая произошла в львовской команде. Отдельные футболисты с положительными тестами на COVID-19 уже отправлены на самоизоляцию. Их имена не уточняются.

Решение о новой дате проведения поединка будет принято позже. Эта игра должна была стать дебютной для "Миная" в элитном дивизионе после повышения из Первой лиги.

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.

По итогам прошлого сезона УПЛ покинули "Карпаты", а из Первой лиги в элиту поднялись "Минай", "Рух" и "Ингулец". Все они дебютируют в УПЛ.

Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.

Матчи первых туров УПЛ, как и матч за Суперкубок Украины, будут проходить без зрителей.

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Автор: Данил Слесь