цей матеріал доступний українською

В одном из клубов УПЛ вспышка коронавируса: матч первого тура перенесен

14:57, 21 августа 2020
Футбол
161 0
Во Львове есть зараженные футболисты / фото pfclviv.com

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: где смотреть матчи 1-го тура

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Причиной стала вспышка коронавируса, которая произошла в львовской команде. Отдельные футболисты с положительными тестами на COVID-19 уже отправлены на самоизоляцию. Их имена не уточняются.

Решение о новой дате проведения поединка будет принято позже. Эта игра должна была стать дебютной для "Миная" в элитном дивизионе после повышения из Первой лиги.

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

  • С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
  • По итогам прошлого сезона УПЛ покинули "Карпаты", а из Первой лиги в элиту поднялись "Минай", "Рух" и "Ингулец". Все они дебютируют в УПЛ.
  • Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.
  • Матчи первых туров УПЛ, как и матч за Суперкубок Украины, будут проходить без зрителей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter