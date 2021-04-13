Ливерпуль - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Английский и испанский клубы выяснят, кто сильнее по сумме двух встреч.

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Команды сыграют на "Энфилде". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Реал. Читайте такжеЛиверпуль - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал: где смотреть матч Прямую трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Ливерпуль - Реал: перед матчем Первая встреча команд состоялась 6 апреля и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.

"Реал" в этом матче не сможет рассчитывать на основных центральных защитников - Серхио Рамоса, у которого травма и положительный тест на коронавирус, и Рафаэля Варана. Вместе с ними в лазарете продолжают лечение Эден Азар и Дани Карвахаль. Лукас Васкес пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек.

"Ливерпуль" тоже должен обходиться без травмированных защитников: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип не сыграют в этом важном матче. Также Юрген Клопп не может рассчитывать на своего капитана и лидера коллектива - Джордана Хендерсона, который с конца февраля лечит повреждение.

Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" с таким же счетом одолел сопротивление "Астон Виллы".

"Ливерпуль" может выйти в полуфинал КЕЧ/ЛЧ в 12-й раз в истории, а "Реал" - в 30-й раз.

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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