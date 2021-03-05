Это пятое подряд поражение для команды Юргена Клоппа на "Энфилде".

В 29-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Челси". Гости одержали минимальную победу.

В первом тайме гол Тимо Вернера у "Челси" был отменен из-за минимального офсайда, однако до перерыва Мэйсон Маунт открыл счет в матче. Отыграться "Ливерпулю" так и не удалось.

После серии из 68 матчей без поражений на своем поле "Ливерпуль" теперь проиграл на "Энфилде" в пятый раз подряд.

Читайте такжеКапитуляция чемпиона: Ливерпуль проиграл в дерби принципиальному сопернику и потерпел четвертое подряд поражениеКак сообщает Opta в Twitter, "красные" впервые в истории потерпели пять домашних поражений подряд. Кроме того, "Ливерпуль" стал первым действующим чемпионом Англии с пятью поражениями подряд на своем поле.

В то же время "Челси" пропустил лишь два гола в первых десяти матчах при Томасе Тухеле.

"Ливерпуль" - "Челси" - 0:1

Гол: Маунт, 42.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Тьяго (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62), Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81), Вернер (Хаверц, 90+1)

АПЛ: положение команд

"Челси" набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в АПЛ.

У "Ливерпуля" - 43 очка и лишь седьмая позиция.

Уверенно лидирует в АПЛ по-прежнему "Манчестер Сити", который набрал уже 65 очков.

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Автор: Антон Дударь