"Горняки" в 1/16 финала ЛЕ сыграют против "Маккаби".

Донецкий "Шахтер" подал заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В заявку по списку "А" включены 23 футболиста.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко

Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий: 10. Жуниор Мораес

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В заявку по списку "Б" включен 21 игрок, в их числе уже имеющие опыт выступлений за первую команду "Шахтера" голкипер Анатолий Трубин, защитники Виктор Корниенко и Валерий Бондарь, полузащитники Георгий Судаков и Михаил Мудрик, а также форвард Богдан Вьюнник.

Отметим, что в заявке нет полузащитника Максима Малышева, который лишь недавно вернулся к тренировкам.

"Маккаби" - "Шахтер": что нужно знать

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.

В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

Ранее друг против друга "Шахтер" и тель-авивский "Маккаби" не играли.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь