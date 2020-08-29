Леонардо Годой провел 84 матча за Тальерес / фото clubtalleres.com.ar
Киевское "Динамо" интересуется правым защитником аргентинского клуба "Тальерес" Леонардо Годоем.
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Об этом сообщает elfutbolero.us.
Источник отмечает, что киевский клуб уже сделал запрос об условиях трансфера 25-летнего аргентинца. Игрока оценивают в 2,8 миллиона евро.
Аргентинским защитником интересуется и ряд других клубов - в частности, из Турции и MLS.
Годой провел за "Тальерес" 84 матча, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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