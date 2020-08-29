В сферу интересов "Динамо" попал защитник аргентинского клуба "Тальерес".

Киевское "Динамо" интересуется правым защитником аргентинского клуба "Тальерес" Леонардо Годоем.

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Об этом сообщает elfutbolero.us.

Источник отмечает, что киевский клуб уже сделал запрос об условиях трансфера 25-летнего аргентинца. Игрока оценивают в 2,8 миллиона евро.

Аргентинским защитником интересуется и ряд других клубов - в частности, из Турции и MLS.

Годой провел за "Тальерес" 84 матча, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

"Динамо" Киев: последние трансферные новости

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Автор: Антон Дударь